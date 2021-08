Sampierdarena, grossa fuga di gas davanti al Villa Scassi: intervento in corso

Genova. Un’ingente fuga di gas si è verificata questo pomeriggio in corso Scassi, davanti all’ingresso dell’omonimo ospedale, dove un grosso tubo di media pressione è stato danneggiata da una ditta operante in un cantiere della zona.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e fatto le verifiche del caso: la facile individuazione della falla non è seguita al momento dalla localizzazione dei “rubinetti” a monte da chiudere per arrestare il flusso.

Sul posto anche la polizia locale, pronta ad intervenire anche se al momento non si segnalano strade chiuse e disagi alla circolazione e i tecnici di Ireti, da subito operativi per rimediare all’incidente.

Qualche disagio per la circolazione interna al parco di Villa Scassi, con modifiche agli accessi che dovrebbero però rientrare già nelle prossime ore. Nessuna criticità registrata per i pazienti.