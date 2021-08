Sampierdarena, arrestati dopo aver dato fuoco a un’auto: neonata intossicata

Genova. Un giovane di 26 anni e uno di 24 sono stati arrestati dalla polizia di Genova per aver dato volontariamente alle fiamme un’automobile parcheggiata in via Spaventa, nella zona del Campasso a Sampierdarena.

I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle due: la vettura, un’utilitaria di proprietà di una donna, si trovava in sosta vicino a un palazzo.

Il fumo sprigionato ha provocato la lieve intossicazione di una neonata che dormiva in una casa ai piani bassi dell’edificio. La piccola è stata presa in carico dal 118 e portata per accertamenti, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini ma poi dimessa.

La polizia è presto risalita all’identità dei due piromani, due ragazzi ecuadoriani, che hanno probabilmente per questioni sentimentali. Sono stati rintracciati grazie all’identikit fornito da alcuni abitanti.