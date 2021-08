Sampdoria, preso Manuel De Luca

Genova. La sezione del sito della Lega Serie A, quella che ufficializza gli ingaggi dei vari calciatori, riporta oggi il tesseramento, da parte della Sampdoria dello svicolato Manuel De Luca (operazione che avevamo anticipato ieri), giovane attaccante (23 anni), nato a Bolzano ed avviato al calcio dal Südtirol, prima di crescere ulteriormente nei settori giovanili di Inter e Torino (con cui ha fatto una partita in Coppa Italia), per essere poi avviato al professionismo da Renate, Alessandria, Virtus Entella e Chievo, in un crescendo che lo ha portato alla titolarità nei clivensi dell’ultimo campionato.

Si tratta di un centravanti “fisico”, forte nel gioco aereo ed in grado di proteggere palla, ma anche dotato di velocità di esecuzione e buon tiro… Insomma, con le debite proporzioni, una punta alla Mario Mandžukić, che dovrà tuttavia confermare queste caratteristiche confrontandosi con i ‘marpioni’ della Serie A.

L’ingaggio di De Luca (salvo suo giro a Cosenza o Perugia, ma comunque già in gruppo ad allenarsi a Bogliasco), dovrebbe essere prodromico alla cessione di Antonino La Gumina, che secondo la stampa di Como è tra i favoriti a trasferirsi sul lago (suoi concorrenti Alberto Cerri – Cagliari – e Cedric Gondo, ultimo campionato alla Salernitana, in prestito dalla Lazio).

A proposito dei campani, il trasferimento di Federico Bonazzoli sembra aver dato vita ad un asse con la Samp, visto che oltre ai già citati, in passato, Gianluca Caprari e Julian Chabot, ora a Salerno hanno messo nel mirino anche Mehdi Léris.

Qualche certezza in meno sul possibile trasferimento di Lorenzo Tonelli all’Empoli (che sta nel frattempo per prendere quello che sembrava essere un obiettivo della Samp, Patrick Cutrone), perché i toscani hanno già ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale Ardian Ismajli (scambio con lo Spezia, con Samuel Mraz e Dimitrios Nikolaou) e stanno per ottenere il prestito dal Napoli di Sebastiano Luperto.

Passando ai giovani da piazzare, resta in attesa di ufficializzazione il passaggio di Andrea Tessiore al Latina, mentre l’Ancona Matelica sembra aver sorpassato la Fermana, nella corsa per avere Tommaso Farabegoli.

Infine, sempre la Lega Serie A ha reso noto che saranno proprio i ragazzi di Felice Tufano ad aprire le danze del campionato Primavera 2021/22, nell’anticipo con la Spal (a Ferrara) del prossimo 27 agosto, alle ore 16.30.