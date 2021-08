Sampdoria-Milan finisce 0-1, basta la rete di Diaz al 9′

Genova. Finisce 0-1 per il Milan l’esordio in campionato della Sampdoria.

91′ Rebic sfiora lo 0-2 con una conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Audero.

91′ Ammonito Bereszynski

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Ammonito Murru

88′ Nel Milan dentro Romagnoli per Calabria

87′ Doppia occasione per la Sampdoria: Verre si gira in area, ma non riesce a imprimere forza al suo tiro. Candreva prova un diagonale dalla destra su cui Verre non trova la deviazione decisiva.

86′ Ammonito Kjaer.

86′ Fuori Ekdal per Silva.

81′ Esordio per Florenzi nel Milan. Sostituisce Saelemaekers.

71′ Nella Sampdoria Murru e Verre rilevano Augello e un Gabbiadini portato a braccia negli spogliatoi.

69′ Due cambi nel Milan: fuori Leao e Diaz per Rebic e Bennacer.

67′ Diaz dalla distanza. Destro disinnescato senza problemi da Audero.

62′ Calabria ci prova da fuori area: destro alto di poco.

53′ Gabbiadini! Trova pronto Maignan sul primo palo dopo un erroraccio di Hernandez.

49′ Punizione di Damsgaard da posizione interessante: la barriera respinge.

46′ Si riparte con palla al Milan.

45′ Fine primo tempo dopo due minuti di recupero.

43′ Gioco fermo per soccorrere Krunic, che si è immolato respingendo di testa una gran botta di Ekdal da fuori area.

33′ Il primo cartellino giallo della partita è per Gabbiadini (fallo su Diaz).

26′ Krunic mette fuori da ottima posizione in una zona dove non c’erano maglie blucerchiate non sfruttando una corta respinta di Audero su conclusione da fuori area di Hernandez.

18′ Traversa su punizione per la Sampdoria! Maignan è prodigioso nello sventare il sinistro magico di Gabbiadini. Sugli sviluppi ancora Samp con Damsgaard che impegna ancora il nuovo portiere rossonero.

13′ Diagonale velenoso di Candreva, la Sampdoria prova subito a reagire.

9′ Diaz porta in vantaggio il Milan: Calabria va sul fondo e serve una palla rasoterra che l’ex madrileno infila con la complicità di un Audero non reattivo.

5′ Gran conclusione di Leao: aggancio perfetto su lancio dalle retrovie, Audero devia in angolo.

4′ Primo calcio d’angolo per la Sampdoria dopo un’azione prolungata di Candreva, sugli sviluppi un colpo di testa di Quagliarella termina alto.

1′ Partiti. Palla alla Sampdoria per il calcio d’inizio.

Una maglietta speciale quella con cui la Sampdoria sta per scendere in campo contro il Milan: un logo con la cifra 100 per celebrare i gol di Fabio Quagliarella. Queste le formazioni ufficiali per la partita che sta per cominciare.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello (71′ Murru); Thorsby, Ekdal (86′ Silva); Candreva, Gabbiadini (71′ Verre), Damsgaard; Quagliarella.

Allenatore: D’Aversa.

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Silva, Depaoli, Askildsen, Tonelli, Ferrari, Trimboli.

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz (69′ Bennacer), Leao (69′ Rebic); Giroud.

Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Ballo, Castillejo, Romagnoli, Kalulu, Florenzi, Pobega, Maldini, Gabbia.