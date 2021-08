Sampdoria: in attesa della Coppa Italia, i blucerchiati portano a casa la Lîga Belìscima

La Sampdoria reale scenderà in campo questa sera per l’esordio ufficiale in Coppa Italia, a Marassi contro l’Alessandria, neopromossa in Serie B. La Sampdoria virtuale, invece, ha portato in Liguria la seconda edizione della Lîga Belìscima.

La Lîga Belìscima è il campionato virtuale che coinvolge le squadre più importanti del territorio un tempo parte della Repubblica di Genova. L’idea era nata come reazione alla notizia della Super League al genovese Matteo Pozzi, che ormai da qualche mese aggiorna i fan del torneo sulla pagina Facebook dedicata.

La prima edizione del campionato era stata appannaggio del Monaco, che avevano sconfitto in finale proprio i genovesi. I blucerchiati si sono riscattati superando per 2 a 1 i rivali del Nizza, la cui amarezza è acuita dal non aver sfruttato il fattore campo. Un successo che chiude dunque una “virtual season” da incorniciare per la Samp, che in semifinale si era tolta lo sfizio di eliminare proprio il Genoa.