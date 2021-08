Sampdoria, ecco la seconda maglia: la novità è la banda diagonale “interrotta”

Genova. Scollo alla coreana, chiusura a tre bottoni e una banda dai colori blu bianco, rosso, nero e ancora bianco e blu, da sinistra a destra non continua.

La Sampdoria ha presentato ufficialmente la seconda maglia targata Macron.

La banda si spezza al centro dove è presente la patch con la croce di San Giorgio, simbolo di Genova e sempre presente all’interno della fascia blucerchiata nelle maglie.

Sul retro la banda blucerchiata e la scritta La maglia più bella del mondo. Nel retrocollo esterno è stampato in blu il profilo del Baciccia. Sul petto, a destra, in stampa siliconata e in blu, il Macron Hero, logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, sempre in silicone, la patch con lo stemma ufficiale che si sovrappone alla banda diagonale.

Il kit è completato da pantaloncini blu royal con coulisse dello stesso colore e puntali bianchi; i bordi coscia hanno una banda bianca e dettaglio blucerchiato. I calzettoni sono anch’essi blu royal con al centro le quattro bande colorate: bianca, rossa, nera e ancora bianca. Davanti il Macron Hero; dietro, sul polpaccio, la scritta U.C. Sampdoria.

La vestibilità della maglia è Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicura al capo una perfetta traspirabilità. La nuova Away è disponibile sui siti di Sampdoria e Macron.