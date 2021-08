Sampdoria, Bonazzoli va in prestito alla Salernitana

Genova. Non solo voci (alcune delle quali peraltro già smentite, come nel caso di Sergio Bermejo, trequartista del Real Saragozza), ecco finalmente arrivare una notizia ufficiale importante, quella della cessione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro riscatto di Federico Bonazzoli alla Salernitana, dove peraltro – agli ordini di Fabrizo Castori – potrebbe raggiungerlo Wladimiro Falcone, oppure l’ex blucerchiato Vincenzo Fiorillo, il Falco di Oregina.

E’ infatti acclarato che prima di ‘new entries”, bisognerà mettere a bilancio qualche ‘palanca’ con le uscite, accontentandosi magari di alleggerire il conto economico alla voce ingaggi, come in questo caso,

Ecco il perché delle voci su Lorenzo Tonelli (potrebbe far comodo all’Empoli, ma pure allo Spezia di Riccardo Pecini, alla ricerca di un difensore centrale d’esperienza per il pacchetto arretrato degli aquilotti) e su Ronaldo Vieira (cui lo Sheffield United sembra interessato a concedere una chance di rivalsa, dopo l’anno ricco di infortuni all’Hellas Verona).

Anche con Antonino La Gumina (dato ultimamente fra i desiderata del Pisa, in alternativa all’israeliano Yonathan Choen del Maccabi di Tel Aviv), difficilmente si porterà in cassa del cash, ma – come detto – l’obiettivo primario di Daniele Faggiano è quello di abbattere i costi.

E per farlo, servirà trovare squadra anche ai giovani rientranti dai prestiti, come fatto con Leonardo Benedetti, per il quale l’Imolese ha proprio oggi dato la seconda notizia ufficiale e cioè l’acquisizione a carattere temporaneo, dalla Samp, del ragazzo spezzino e come in corso d’opera con Cristian Hadžiosmanović, che di rientro dalla Casertana, potrebbe essere piazzato alla stessa Imolese, oppure al Teramo (pista più calda).

Stesso discorso per Andrea Tessiore (uno dei tanti ex Primavera mandati in passato alla Vis Pesaro e che ora è in procinto di passare alla Fermana) ed Antony Angileri (destinato a ricongiungersi col compagno di reparto Simone Giordano a Piacenza?), mentre in Serie B (a Cosenza) sembra possa trovare ingaggio il brasiliano Kaique Rocha.

In poche parole, le cessioni, in grado di fare plusvalenza, saranno quelle di Mikkel Damsgaard, Omar Colley, MortenThorsby… non resta che aspettare…