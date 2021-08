La Sampdoria rimonta due volte l’Alessandria e passa il turno in Coppa Italia: il racconto del match

SAMPDORIA 3 (27′ Quagliarella, 46′ Gabbiadini, 51′ Thorsby) – ALESSANDRIA 2 (8′ Chiarello, 44′ Corazza rig)

Genova. La Sampdoria stagione 21/22 ha debuttato contro l’Alessandria nel primo turno di Coppa Italia. C’era curiosità per la prima ufficiale del nuovo tecnico Roberto D’Aversa. Un match contro l’Alessandria, neopromossa in Serie B, che sulla carta non avrebbe dovuto essere particolarmente ostico. Tuttavia, il calcio ha già dimostrato di essere imprevedibile anche in questa edizione della coppa nazionale: l’eliminazione del Bologna per mano della Ternana e le sette camicie sudate dal Genoa per venire a capo del Perugia avrebbero dovuto suonare da monito per i blucerchiati. Tuttavia, Quagliarella e compagni hanno faticato non poco per superare la squadra di Moreno Longo.

Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-2-3-1): 1 Audero, 2 Thorsby, 3 Augello, 4 Chabot, 6 Ekdal, 14 Jankto, 23 Gabbiadini, 24 Bereszynski, 27 Quagliarella, 87 Candreva, 92 Murillo. A disposizione: 30 Ravaglia, 33 Falcone, 8 Verre, 9 Torregrossa, 12 Depaoli, 15 Colley, 16 Askildsen, 17 Caprari, 25 Ferrari, 29 Murru, 28 Damsgaard. Allenatore: De Zerbi.

Alessandria (3-4-3): 12 Pisseri, 4 Chiarello, 6 Ba, 7 Parodi, 11 Arrighini, 13 Benedetti, 14 Beghetto, 17 Mustacchio, 18 Corazza, 21 Casarini, 27 Mora. A disposizione: 1 Crisanto, 33 Russo, 3 Blondett, 9 Eusepi, 20 Orlando, 24 Speranza, 25 Pierozzi, 28 Giorno, 30 Di Gennaro, 35 Ghiozzi, 72 Kolaj. Allenatore: Moreno Longo.

Terna arbitrale: Andrea Colombo di Como, coadiuvato da Damiano Di Iorio e Salvatore Affatato della sezione Verbano Cusio Ossola

La partita

1′ La Sampdoria scende in campo con la difesa a quattro formata dai centrali Chabot e Murillo e dagli esterni Augello e Bereszynski. Ekdal e Thorsby agiscono davanti alla difesa. Tris sulla trequarti formato da sinistra a destra da Jankto, Gabbiadini e Candreva. Punta centrale il sempiterno Quagliarella. Formazione almeno in partenza offensiva per i piemontesi, che si schierano con il 3-4-3. Difesa con Mora, Benedetti e Parodi. A centrocampo, da sinistra a destra, Beghetto, Ba, Casarini e Mustacchio, e in avanti il tridente formato da Corazza al centro e Chiarello e Arrighini sulle corsie laterali.

8′ Alessandra in vantaggio! Murillo cerca con un passaggio lungo Ekdal ma è impreciso. Casarini intercetta, la sfera perviene a Chiarello che dal limite dell’area fa partire un tiro dal limite dell’area che si infila alla destra di Audero. Il portiere scuola Juve avrebbe sicuramente potuto fare meglio.

9′ Passa circa un minuto e l’Alessandria va vicino al raddoppio. Corazza va sul fondo e mette in mezzo, agevolato da Murillo che scivola un po’ goffamente nel tentativo di ostacolarlo. Passaggio in mezzo rasoterra per Chiarello che apre il piatto ma la sfera finisce di poco a lato ad Audero battuto.

11′ La Sampdoria prova a reagire trovando il goal con Quagliarella. Il bel pallonetto dell’attaccante napoletano viene però annullato per fuorigioco.

14′ Cross delizioso di Quagliarella per Jankto, che conclude al volo. La palla sbatte per terra e poi si infrange sulla traversa.

20′ Beghetto calcia da sinistra, Murillo devia con il tacco in calcio d’angolo. In venti minuti l’Alessandria ha segnato un goal e creato due situazioni pericolose. Mister Longo può essere soddisfatto.

22′ Retropassaggio sanguinoso di Murillo per Audero, che è costretto a rinviare in scivolata per evitare il patatrac. Nel frattempo, fallo tattico a centrocampo di Ba su Gabbiadini punito con il cartellino giallo.

24′ Ci prova da fuori Gabbiadini. Pisseri blocca a terra senza patemi. Secondo intervento sicuro dell’estremo difensore dei grigi dopo la parata su Candreva di qualche minuto prima.

27′ Pareggio Samp! Cross teso di Gabbiadini per Quagliarella. Tacco delizioso che si infila nel pertugio tra il portiere e il primo palo. Un goal annullato, un assist al bacio per Jankto e il pareggio di tacco. Che inizio di stagione per Quagliarella! Da notare l’abbraccio con Audero, sicuramente scosso dopo l’incertezza in occasione del goal del vantaggio ospite.

32′ Beghetto salta bene Candreva appena dentro l’area di rigore. L’alessandrino cade a terra reclamando un calcio di rigore. Non sembrano però esserci gli estremi per la massima punizione.

36′ L’Alessandria pressa alto e per la Samp risulta difficile impostare la manovra dal basso. Si punta dunque sulla ricerca della seconda palla, spesso a seguito di un lancio lungo per la testa di Thorsby.

38′ La Sampdoria è cresciuta con il passare dei minuti, dopo i primi dieci minuti in cui la retroguardia ha patito oltremodo gli attacchi avversari. La manovra tuttavia non appare ancora fluida, con i blucerchiati che si affidano principalmente alle iniziative dei singoli.

41′ Jankto punta l’area, lieve contatto di Casarini che comunque sbilancia il sampdoriano. Secondo giallo per l’Alessandria.

43′ Bereszynski pasticcia lasciando spazio ad Arrighini, il quale si incunea in area e salta Murillo, non proprio in giornata di grazia. L’alessandrino va a sbattere contro Bereszynski, che nel frattempo aveva ripiegato in difesa. L’arbitro indica il dischetto.

44′ Raddoppio dell’Alessandria. Corazza è freddo e dagli undici metri non lascia scampo ad Audero, spiazzato.

45′ Tutti negli spogliatoi. Sampdoria abbastanza frizzante in avanti, ma una buona fetta dei meriti è da segnare sotto la voce “Quagliarella”. Male in difesa, con Murillo apparso fuori condizione.

Secondo tempo

45′ Si riparte con gli stessi ventidue in campo.

46′ Pareggio della Sampdoria. Lungo filtrante rasoterra di Thorsby per Gabbiadini, distratta la difesa dell’Alessandria. La palla arriva nei piedi di Gabbiadini che è freddo e batte Pisseri in uscita al limite dell’area.

51′ Sampdoria avanti! Azione lineare, Candreva crossa bene in mezzo. Thorsby salta indisturbato all’altezza dell’area piccola e infila alla destra del portiere. Molto male la difesa dell’Alessandria. Nel frattempo, fuori Jankto, dentro Damsgaard, grande protagonista con la Danimarca agli Europei.

55′ Rispetto al primo tempo la Sampdoria riesce a palleggiare meglio tenendo saldo il pallino del gioco, cosa che non era riuscita nella prima frazione di gioco, quando la partita era caratterizzata da numerosi ribaltamenti di fronte in occasione dei quali l’Alessandria si è reso più volte pericoloso.

56′ Damsgaard si mette in proprio ed entra in area. Prova a servire Gabbiadini ma Parodi legge bene la traiettoria e intercetta il pallone. Sembra essersi spenta la verve dell’Alessandria, che non riesce a imbastire iniziative offensive.

60′ Orlando e Giorno prendono il posto di Casarini e Chiarello nell’Alessandria. Poco dopo, Torregrossa prende il posto di Quagliarella. Askildsen entra per Ekdal. Giallo anche per Benedetti nell’Alessandria.

65′ Gabbiadini ci prova dalla distanza con un tiro a giro che si spegne a lato. Monologo Sampdoria, l’Alessandria si difende con ordine ma è ormai lontano parente della squadra frizzante dei primi minuti di gara.

71′ Iniziativa personale di Ba, Murillo si stacca dalla linea e lo ferma fallosamente. Giallo evitabile per il difensore blucerchiato, sia per la zona di campo sia perché c’erano diversi compagni a coprirgli le spalle.

75′ Orlando calcia da fuori. Audero mette sopra la traversa. La Sampdoria deve cercare di chiuderla. Un goal degli avversari rischierebbe di mandare la partita ai supplementari, l’ultima cosa che spera una squadra che la prossima settimana inizierà il campionato.

76′ Iniziativa personale di Damsgaard, bella parata con la mano di richiamo di Pisseri.

78′ Occasionissima per l’Alessandria. Sbanda la difesa della Sampdoria, l’Alessandria riesce a servire Orlando lasciato solo davanti ad Audero. Il giocatore subentrato calcia male spedendo alto sopra la traversa.

79′ Ancora Orlando che va via ad Augello e serve bene in area Corazza che batte a colpo sicuro. Murillo riscatta una prestazione sottotono con un intervento provvidenziale.

80′ Ribaltamento di fronte, Gabbiadini prova la girata in acrobazia ma viene chiuso bene da Parodi. La palla poi si impenna e finisce nella mani del portiere ospite.

83′ Murillo lascia il posto a Depaoli e Gabbiadini fa spazio a Caprari. Doppio giallo per Benedetti, reo di aver steso Torregrossa da ultimo uomo. Ultimi scampoli di gara in inferiorità numerica per l’Alessandria.

86′ Palla lanciata in avanti dall’Alessandria. Chabot buca l’intervento, ne approfitta Orlando che ha l’occasione per prolungare la gara. Provvidenziale il ripiegamento difensivo di Depaoli.

88′ Vicino al goal la Sampdoria. Sgroppata di Augello sulla fascia, cross basso per Caprari. Bella conclusione che finisce fuori di poco. Giallo per Chabot.

90′ Pisseri fuori dai pali. Torregrossa prova a fare il Quagliarella dalla lunga distanza. Ma non è Quagliarella e la palla finisce sul fondo.

91′ Cross dell’ottimo Orlando che attraversa tutta l’area. Beghetto si allunga ma non riesce a correggere verso la porta.

92′ Damsgaard appoggia per Caprari. Tiro deviato in angolo dalla difesa piemontese.

93′ Al termine dei tre minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatori. Passa la Sampdoria. I blucerchiati affronteranno il Torino.