Sammargheritese: la parola a mister Giacobbe e al nuovo giocatore Edoardo Battaglia

”Abbiamo una squadra rinnovata, molto giovane, composta da ragazzi con ampi margini di crescita.

Dopo tre settimane di allenamento è un piacere confrontarmi con questo gruppo, serio, disponibile e volenteroso. Sicuramente l’obbiettivo stagionale è quello di andare in campo per provare a giocarsi la partita con chiunque, rispettando ogni avversario, ma consapevoli delle nostre potenzialità. Sappiamo che sarà un campionato impegnativo, ma non conosco il mercato delle squadre spezzine e un anno di inattività non aiuta i pronostici. Sicuramente la quadra con giocatori di categoria superiore che potrebbe fare un campionato a se, è il Golfo Paradiso e noi proveremo a “dare fastidio” ad ogni compagine che affronteremo”.