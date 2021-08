Ritrovata a Pegli la donna scomparsa questa mattina dal pronto soccorso di Villa Scassi

Genova. E’ stata ritrovata intorno alle 15 a Pegli la donna scomparsa questa mattina dal pronto soccorso del Villa Scassi dove era stata ricoverata in precedenza a causa di una crisi depressiva.

Proprio il marito aveva lanciato l’allarme e la richiesta d’aiuto, rimbalzata immediatamente sui social con centinaia di condivisioni e post di solidarietà.

Secondo le prime informazioni, Ebe Cavalieri, 47 anni, sarebbe stata rintracciata in via Salgari, nella delegazione del ponente genovese, in buone condizioni di salute. Per ulteriori accertamenti è stata nuovamente portata al pronto soccorso del Villa Scassi.