Recco, tutto esaurito in lungomare Bettolo per il concerto della Pfm

Recco. Ieri si è confermato il tutto esaurito in lungomare Bettolo per la P.F.M. che ha portato in concerto “La buona novella” di Fabrizio De André e gli altri grandi successi della band, tornata a suonare dal vivo la grande opera rock ispirata ai Vangeli Aprocrifi.

La seconda parte del concerto è stata dedicata ai brani più noti, tratti dal vastissimo repertorio della Premiata Forneria Marconi.

Soddisfatto il sindaco Carlo Gandolfo per la buona riuscita della serata, con 650 persone sedute in platea, nel pieno rispetto della normativa Covid. “E’ stata davvero un’emozione vedere il lungomare di Recco gremito e vedere tanta gente assistere a questo concerto. La città è ricca di tante opportunità a cominciare dalla gastronomia, mi sembra davvero di essere tornato indietro nel tempo. E’ stato un grande sforzo e questo lo dobbiamo oltre al mio staff anche ad Angelo Privitera, direttore artistico degli eventi recchelini” ha detto il sindaco dal palco prima del concerto.