Recco, nuovo semaforo in via Roma per migliorare la sicurezza

Recco. Per migliorare la sicurezza stradale e la fluidità del traffico cittadino, gli uffici comunali hanno previsto la realizzazione di un nuovo impianto semaforico in via Roma, all’altezza del civico 55, per regolare gli attraversamenti pedonali.

Lo comunica l’amministrazione in una nota. Grazie a un investimento di circa 15mila euro, è stato affidato alla Scae semafori controlli automazione elettronica di Segrate (Mi) il miglioramento della mobilità, facendo in modo che veicoli e pedoni interessino l’incrocio nelle sole fasi a loro dedicate.

“Si tratta di un intervento finalizzato a garantire una maggiore sicurezza in un punto nevralgico della nostra città, per tutelare pedoni, ciclisti e automobilisti” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla viabilità Franco Senarega.