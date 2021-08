Recco, mercoledì 18 agosto in lungomare Bettolo “Oro Incenso & Birra”

Recco. Mercoledì 18 agosto approda in lungomare Bettolo, con inizio ore 21.30, “Oro Incenso & Birra”, la tribute band padovana capitanata da Christian Garbinato, che renderà omaggio a Zucchero Fornaciari, con alcuni indimenticabili brani di blues, “Diamante”, “Così Celeste”, “Diavolo in me”, e i ritmi incalzanti di “Diavolo in me”, “Baila” e “Per colpa di chi?”, “Vedo nero”.

Con questo concerto si conclude la rassegna “E/20 -21”, che anche quest’anno ha animato l’estate recchelina, con l’organizzazione dell’amministrazione comunale di Recco e la direzione artistica del maestro Angelo Privitera.

Da domani è possibile prenotare il posto a sedere esclusivamente con le seguenti modalità:

– telefonando al numero 3667804083 dalle ore 8 alle ore 20.

– tramite accesso al sito www.comune.recco.ge.it

– telefonando alla Pro Loco al numero 0185722440.

Per accedere agli eventi, gli spettatori dovranno munirsi di Green pass.