Rc Auto, secondo l’osservatorio di Facile assicurare uno scooter costa il 15% in meno del 2020

Genova. Nonostante il lieve aumento dei premi Rc Auto rilevato a luglio in Liguria, oggi le tariffe sono ancora nettamente inferiori rispetto ad un anno fa tanto che, secondo l’Osservatorio Rc Auto di Facile.it, lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Genova occorrevano, in media, 468,10 euro, vale a dire il 15,98% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. La provincia è risultata essere l’area ligure dove, a luglio 2021, assicurare un veicolo costava di più.

Il calo dei prezzi rilevato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Liguria, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area: diminuzione record per la provincia di Imperia (-18,66%), seguita da quelle di La Spezia (-18,30%) e Genova (-15,98%). Chiude la graduatoria ligure Savona, area dove il premio medio è diminuito del 14,59%.

In valori assoluti, a luglio 2021, Genova si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 468,10 euro), Imperia la più economica (370,71 euro).