Rapina una donna per strada prendendola a pugni in faccia: arrestato

Genova. Violento tentativo di rapina ieri sera in via Ansaldo a Cornigliano.

Alla scena hanno assistito l’autista di un bus e una passeggera che hanno visto un uomo con il cappuccio mentre strattonava una ragazza, la afferrava per i capelli e la colpiva violentemente con pugni al volto nel tentativo di rubarle la borsa.

L’autista ha fermato il mezzo aprendo le porte per permettere alla vittima di rifugiarsi all’interno, lasciando l’inseguitore sul marciapiede.

Agli agenti chiamati dalla passeggera è stato subito indicato il rapinator, che si stava allontanando in direzione Largo Jurse ed è stato prontamente fermato e condotto in Questura. Si tratta di un nigeriano di 27 anni che è stato arrestato per tentata rapina.

La giovane è stata refertata a Villa Scassi con 10 giorni di prognosi per i traumi subiti.