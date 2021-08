Rapallo, controlli sugli allacci fognari dei palazzi per trovare le irregolarità

Rapallo. Nuovo step dell’amministrazione comunale verso l’obiettivo di conseguire la Bandiera Blu. Dopo l’attivazione del nuovo depuratore in località Ronco, è la volta di un focus sulla rete nera cittadina.

«Quella delle verifiche degli allacci condominiali alle fognature è una questione annosa, spinosa, di cui nei decenni si è parlato a più riprese ma che, nel concreto, non è mai stata affrontata – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – Credo invece sia arrivato il momento di farlo, perché l’argomento è di grande importanza. La messa in funzione del nuovo impianto di depurazione è un passaggio fondamentale, ma serve anche altro per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati».

Da qui, la convocazione di un incontro con i rappresentanti di Iren, a cui stamane hanno preso parte, oltre al primo cittadino, gli assessori Filippo Lasinio (Lavori Pubblici) e Elisabetta Lai (Turismo). «La richiesta è quella di darci supporto per effettuare verifiche sugli allacci dei condomini alla fognatura pubblica, così da individuare eventuali irregolarità che possano provocare sversamenti e conseguenti problematiche in chiave balneabilità e tutela ambientale – osserva Bagnasco – Valuteremo poi l’eventualità di chiedere agli amministratori condominiali di produrre una documentazione in cui si attesti la regolarità tecnica degli allacci».