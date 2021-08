Rapallo, auditorium chiuso per ristrutturazione: eventi all’ex cinema Grifone

Rapallo. Con il teatro auditorium chiuso per lavori di ristrutturazione, il Comune di Rapallo pensa a un’alternativa per dotare la città di una sala pubblica al coperto che possa ospitare convegni, incontri, dibattiti e altri eventi.

Dopo attente valutazioni, la scelta è ricaduta sull’ex cinema Grifone di corso Matteotti: struttura che, essendo collocata in centro città e a poca distanza dai parcheggi del lungomare e di piazza IV Novembre, risponderebbe nella maniera più idonea ad un’esigenza – quella di trovare un’alternativa alle Clarisse – particolarmente sentita.

La giunta comunale ha pertanto dato mandato ai responsabili del Settore Servizi Tecnici di

effettuare una perizia di parte dell’immobile da proporre alla proprietà, avvalendosi – se

necessario – di professionalità esterne all’ente.

«Nel caso la proprietà accettasse la nostra proposta d’acquisto, il piano di fattibilità

economica verrà portato ad approvazione in consiglio comunale, come da prassi – spiega

Antonella Aonzo, assessore al Patrimonio – Intenzione dell’amministrazione comunale è

reperire in tempi brevi un nuovo immobile che possa rappresentare una valida alternativa

all’auditorium delle Clarisse»