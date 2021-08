Rapallo, aggiudicati i lavori di realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco

Rapallo. Saranno il Consorzio stabile Poliedro di Parma e la Mi.cos S.p.a di Roma a completare il 1° lotto e a realizzare il secondo lotto di lavori di realizzazione della nuova copertura del torrente San Francesco per un investimento complessivo di 4.328.117,86 euro.

Questo è quanto risultato dalla gara aperta e dalla determina dirigenziale resa esecutiva nella giornata di ieri.

Le due aziende, si sono aggiudicate l’affidamento dei lavori grazie al pieno possesso dei

requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale con un ribasso

sull’importo alla base di gara pari al 23,86%.

“Si tratta di una pratica complessa e altrettanto fondamentale per la sicurezza della nostra

città – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio – prima del via dei lavori al

termine della stagione turistica, organizzeremo un incontro con tutte le categorie e le attività

commerciali coinvolte per condividere modalità e tempistiche degli interventi. Ringrazio per il

lavoro svolto il dirigente del settore 3 Fabrizio Cantoni insieme agli uffici, l’assessore alla

viabilità Franco Parodi e il corpo di polizia municipale diretto dal comandante Fabio Lanata”.