Principe, Rossi (Lega): “Situazione insostenibile ai giardini Malinverni tra ubriachi e tossici”

Genova. “La situazione ai giardini Malinverni, proprio sopra la stazione Principe, sta diventando insostenibile”.

Lo dichiara in una nota il vice capogruppo del carroccio in comune Davide Rossi.

“Ormai da settimane bivaccano ubriachi e tossici in modo rumoroso, spaccando bottiglie, usufruendo della fontanella del parco per lavare panni e farsi la doccia – spiega il consigliere Rossi -. La situazione per i residenti dei palazzi circostanti sta diventando insostenibile soprattutto la sera quando prima di andare a letto con un materasso di dubbia provenienza, come già successo, questi soggetti discutono a voce molto alta tenendo svegli il vicinato”.

“Spero che dopo le segnalazioni già fatte agli organi competenti venga fatto qualcosa e non si passi oltre permettendo a queste persone di rendere insicura la zona”, conclude il consigliere leghista.