Pieve Ligure, si ferisce al braccio con un flessibile: in codice rosso al San Martino

Genova. Nuovo incidente sul lavoro per Genova: un operaio durante le operazioni di cantiere si è ferito gravemente ad un braccio tagliandosi con un flessibile professionale.

L’uomo è stato immediatamente trasportato al San Martino di Genova, in codice rosso: sono in corso in questo momento tutte le visite del caso per cercare di capire l’entità del danno ed eventuali necessità mediche.

Ancora da capire le dinamiche dell’accaduto: nessun’altra persona è rimasta coinvolta, e per fortuna l’operaio non sarebbe comunque in pericolo di vita.