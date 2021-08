Piano Caruggi, un indirizzo mail del Comune per chi voglia inviare idee e proposte

Genova. Attivata la mail ascoltoprogettocaruggi@comune.genova.it, la casella di posta elettronica per l’invio di proposte progettuali, iniziative e idee da parte dei genovesi sul Centro Storico, nell’ambito del Piano Integrato Caruggi per la rigenerazione della città vecchia.

“Il Piano Caruggi – spiega l’assessore al Centro Storico Paola Bordilli – è un progetto aperto alle idee e alle proposte di tutti i genovesi: di chi ama il Centro Storico, di chi ci abita, di chi ci lavora. In questi mesi, abbiamo avviato interventi del Piano integrato per migliorare la qualità della vita e rendere più attrattivo il centro storico, lanciando, tra le altre, iniziative di amministrazione condivisa come quelle delle 9 piazzette nella zona di Pré e Ghetto e il piano di rigenerazione del sestiere del Molo con il coinvolgimento di 54 associazioni del territorio”.

La nuova mail dedicata al centro storico vuole essere un canale diretto di comunicazione dedicato al centro storico nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione e sinergia tra l’amministrazione pubblica e i soggetti privati, associazioni e singoli cittadini.

“Il coinvolgimento del territorio è un’occasione importante di arricchimento del Piano Caruggi – spiega il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù – come amministrazione comunale e municipale stiamo lavorando per valorizzare i caruggi e renderli un luogo a misura di famiglia e imprese sane. Creiamo sempre più strumenti per facilitare le proposte che arrivano dai cittadini e che saranno utili per meglio calibrare gli interventi sui reali bisogni dei cittadini che potranno dare un apporto concreto nell’attuazione dei programmi sul futuro del centro storico”.

Sulla base anche delle proposte pervenute la direzione Rigenerazione Urbana-Urban Center, assessorato al Centro Storico del Comune di Genova e Municipio hanno intenzione di programmare incontri e momenti di scambio aperti della cittadinanza per un confronto sugli indirizzi del piano.