Per il settore tessile contributi a fondo perduto fino al 50%

Anche il settore tessile viene supportato dai contributi a fondo perduto. Sono stati stanziati 5 milioni di euro per incentivare le innovazioni nel mondo tessile, della moda e degli accessori. Le micro imprese e le PMI possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 50% per realizzare nuovi tessuti innovativi, per introdurre innovazioni nei metodi produttivi, per riciclare i materiali usati o promuovere tessuti derivanti da fonti rinnovabili.

I progetti che vengono finanziati da questo bando non devono prevedere spese superiori ai 200.000€ e devono concludersi entro i 18 mesi dall’erogazione dei fondi. Vengono coperte tutte le spese necessarie a realizzare il tuo progetto: l’acquisto d macchinari e attrezzature nuove, programmi informatici e brevetti, la formazione dei dipendenti, le materie prime, le consulenze specialistiche di professionisti…

Con questa call, si cerca di dare un concreto supporto alle piccole realtà italiane e di portarle a livelli di innovazione elevati al fine di renderle più competitive e all’avanguardia.

Se hai in mente un progetto che possa far crescere la tua attività operante nel settore della moda con soluzioni innovative, contattaci al numero 019 2190607 e una nostra consulente ti fornirà maggiori dettagli sulle tue opportunità!