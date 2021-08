Parchi di Nervi, camion urta muretto di recinzione: i mattoni danneggiano le auto in sosta

Genova. Questa mattina, durante il periodico ritiro dei materiali di risulta derivanti dalla manutenzione dei Parchi di Nervi, un automezzo della ditta incaricata ha urtato rovinosamente parte del muretto di recinzione d’ingresso da Via Eros da Ros, danneggiando alcune vetture parcheggiate nell’area sottostante e, successivamente, all’interno del Parco, una colonna del cancello.

Le parti danneggiate sono state immediatamente poste in sicurezza dalle squadre del Pronto Intervento di Aster, in attesa delle future, necessarie perizie che attesteranno l’ingenza del danno, in previsione di un adeguato e tempestivo ripristino.

Aster, non coinvolta direttamente nell’incidente, in una nota stampa sottolinea come “Le attività di smaltimento all’interno dei Parchi vengono effettuate ad inizio e fine settimana: il nostro impegno per minimizzare l’impatto ambientale sui trasporti e sui relativi costi ha portato ad una progressiva riduzione dei volumi dei materiali da smaltire, grazie alla recente acquisizione di macchine tosaerba che, polverizzando la risulta degli sfalci, ne riducono in maniera significativa l’ingombro”. L’intervento della ditta esterna è quindi necessario per lo smaltimento degli sfalci e delle potature.