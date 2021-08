Papa Francesco nomina il genovese Guido Marini nuovo vescovo di Tortona

Genova. Papa Francesco ha nominato come nuovo vescovo di Tortona il suo cerimoniere, monsignor Guido Marini. La notizia è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede e annunciata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca al santuario della Madonna della Guardia a Genova, diocesi di origine del nuovo vescovo, che succede a monsignor Vittorio Francesco Viola, recentemente chiamato in Vaticano come segretario del dicastero per il culto divino.

Nel primo messaggio ai fedeli tortonesi, monsignor Marini ha proprio ricordato la concomitanza della nomina con la particolare data celebrata anche nella cittadina piemontese, ricordando la figura di San Luigi Orione, devoto della Vergine.

Marini, che da anni il popolo dei fedeli si è abituato a vedere, prima accanto a Benedetto XVI e poi a Bergoglio, nelle celebrazioni pontificie, è nato a Genova il 31 gennaio 1965. Dopo la maturità classica è entrato nel Seminario Arcivescovile di Genova, dove ha conseguito il Baccellierato in Teologia.

Ordinato presbitero il 4 febbraio 1989, ha proseguito gli studi a Roma presso la Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il Dottorato in ‘utroque iure’. Nel 2007 ha ottenuto la Laurea breve in Psicologia della Comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana.

È stato: segretario particolare dei cardinali Giovanni Canestri (1988-1995), Dionigi Tettamanzi (1995-2002) e Tarcisio Bertone (2002-2003); docente di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Sezione di Genova e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (1992-2007); membro eletto del Consiglio Presbiterale (1996 2001); canonico della Cattedrale di San Lorenzo (2002-2007); direttore dell’Ufficio Diocesano per l’Educazione e la Scuola (2003-2005); direttore spirituale presso il Seminario Arcivescovile (2004-2007); cancelliere arcivescovile, membro di diritto del Consiglio Presbiterale Diocesano e membro del Consiglio Episcopale (2005-2007). Dal 2007 è Prelato d’Onore di Sua Santità. Divenuto nel 2007 Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, nel 2013 è stato confermato nell’incarico da papa Francesco.

Dal 2019 è inoltre responsabile della Cappella Musicale Pontificia. Per l’anno accademico 2018-2019 è stato Docente invitato di Liturgia Papale presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. Dall’ordinazione sacerdotale ad oggi ha svolto il proprio ministero anche nell’ambito della predicazione di esercizi spirituali, della direzione spirituale, dell’accompagnamento di alcuni gruppi giovanili e come assistente spirituale di alcune comunità religiose.