Otto nuovi arrivi in casa RapalloRivarolese

A centrocampo – reparto confermato pressoché in toto rispetto alla stagione 2020/21 – la società si regala Simone Michelotti (1996), play con 1 27 presenze all’attivo in Serie D.

Dulcis in fundo, per l’attacco arrivano tre giocatori che non hanno bisogno di presentazioni: Elia Bruzzi, punta classe 1995 ,cresciuta nel settore giovanile del Livorno (vanta una presenza in Serie A) e ex di

Davide Paterno (1991), che sposa la causa bianconera dopo anni da avversario tra Rivasamba, Lavagnese e Sestri Levante. Infine Mirko Chiarabini (nella foto), bandiera del Ligorna in Serie D, con 180 presenze e 50 reti in Serie D, oltre a un’apparizione in Serie C.