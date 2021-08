Olimpiadi, Jacobs vince l’oro ed entra nella storia: è “ligure” l’uomo più veloce del mondo

Tokyo. L’italiano Marcel Jacobs è l’uomo più veloce del mondo. Col nuovo record europeo di 9”80 l’atleta entra nella storia degli Olimpiadi conquistando l’oro nella gara più importante mentre un altro azzurro, Gianmarco Tamberi, conquista il primo posto ex aequo nel salto in alto con il qatariota Barshim.

L’avventura in vista delle Olimpiadi per Jacobs è nata sul campo di gara della Fontanassa di Savona, grazie al Meeting inventato da Marco Mura. In quell’occasione aveva stabilito in batteria il nuovo record italiano dei 100 metri piani con il tempo di 9″95 (+1,5 m/s). È diventato così il secondo italiano, dopo Filippo Tortu, ad infrangere la barriera dei 10 secondi.

“Era il mio sogno da bambino: ho corso più che potevo – sono le sue prime parole rotte dall’emozione -. Non vedo l’ora di sentire domani l’inno” di Mameli.