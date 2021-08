Obbligo vaccinale, la Corte di Strasburgo respinge il ricorso dei vigili del fuoco francesi

Strasburgo. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto un ricorso presentato da 672 fra vigili del fuoco professionali e volontari contro la legge francese che impone loro l’obbligo di essere vaccinati contro il Covid-19.

Asserendo che la legge francese emanata il 5 agosto per gestire l’emergenza sanitaria creata dal Covid viola i loro diritti (quello alla vita, e quello al rispetto della vita privata e familiare), i vigili del fuoco avevano chiesto alla Corte di Strasburgo di imporre alla Francia una serie di misure urgenti. Nello specifico “di sospendere l’obbligo vaccinale“, o in alternativa “di sospendere l’impossibilità i lavorare per chi non è vaccinato” oppure “di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati”.

La Corte europea dei diritti umani ha rifiutato la richiesta delle misure urgenti, spiegando che la situazione dei vigili del fuoco non ricade tra i casi che richiedono un’azione immediata. La Corte di Strasburgo impone a uno Stato misure urgenti solo nel caso ci sia un reale pericolo per la vita o l’integrità fisica di una persona. La Corte fa sapere quindi che la decisione di non accordare il ricorso richiesto in questo caso non preclude di potersi pronunciare in un secondo momento sulle doglianze dei vigili del fuoco per determinare se vi sia stata una violazione dei loro diritti.

“Questo ci dimostra ancora una volta quale sia la strada da percorrere – è il commento del presidente ligure Giovanni Toti -. Inoltre anche per i più scettici arrivano sempre maggiori conferme dal mondo scientifico sulla sicurezza dei vaccini. Pfizer infatti ha ricevuto l’approvazione definitiva da parte della Food and Drug Administration: non è più considerato un farmaco sperimentale. Se non vogliamo richiudere nuovamente il Paese nei prossimi mesi l’unica soluzione è una: vaccinarsi”.