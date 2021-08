Nuovo Galliera, il Tar accoglie il ricorso per salvare “il verde storico”: raffica di atti amministrativi annullati

Genova. “Si tratta di una vittoria per tutti i cittadini genovesi che vedono finalmente salvaguardato lo storico complesso ospedaliero nel verde donato in perpetuo dalla Duchessa di Galliera alla città di Genova”. Così Mara Bazurro, una delle firmatarie del ricorso accolto dal Tar della Liguria contro tutti gli atti amministrativi favorevoli all’edificazione del cosiddetto “nuovo Galliera” a partire dal 2009. Questa la sentenza del Tar cui si riferisce la nota. La volontà dell’ente – fanno sapere dal nosocomio – rimane comunque quella di fare il Nuovo Ospedale. “La direzione a fronte della sentenza valuterà conseguentemente come muoversi nelle sedi opportune”, dicono dal Galliera.

“Ci auguriamo che l’annullamento di tutti gli atti dal 2009 a oggi induca gli enti competenti a

un’attenta rivalutazione delle necessità sanitarie attuali alla luce della pandemia in corso – dicono i ricorrenti, assistiti dagli avvocati Rosa Pellerano e Mario Alberto Quaglia dello Studio Quaglia Gaggero – abbiamo pagato lo smantellamento del sistema sanitario e oggi è necessario invertire la rotta investendo in una sanità pubblica, accessibile a tutti i cittadini, con più posti letto e più personale” sottolinea Valeria Maria Pittaluga, altra firmataria.

“Ricordiamo che l’architetto Renzo Piano, che sta progettando un nuovo grande ospedale alle porte di

Parigi, prevede ‘una cittadella della salute immersa nel verde in modo che i malati abbiano sempre

le foglie degli alberi davanti ai loro occhi e stanze con soffitti alti in modo che la luce sia ovunque’ si tratta proprio degli stessi principi a cui si era ispirata la Duchessa di Galliera” dice Rosalba Battaglia, ricorrente – il nuovo Galliera, invece, avrebbe ridotto gli spazi ospedalieri e il verde per costruire un ospedale interrato sventrando la collina”.