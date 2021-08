Nuovo bando, il Comune di Santa Margherita assume due funzionari amministrativi

Santa Margherita Ligure. Il Comune di Santa Margherita Ligure ha dato il via a un nuovo bando di concorso, questa volta per l’assunzione di due funzionari amministrativi.

Da oggi, martedì 31 agosto, mentre è ancora aperto il bando per partecipare al concorso per due posti da istruttore informatico (categoria C, posizione di accesso C1, con iscrizioni aperte sino a mercoledì 8 settembre), sul sito istituzionale www.comunesml.it è presente anche questo nuovo bando, per poter partecipare alla procedura concorsuale per assumere due funzionari amministrativi di categoria D, posizione di accesso D1, da assegnare all’Area 1 e destinati, uno all’Ufficio Turismo, e uno all’Ufficio Commercio, dell’ente che ha sede in piazza Mazzini.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata entro mercoledì 15 settembre e per poter partecipare il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), a lui intestato, e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), https://sportellotelematico.comunesml.it/bandi-concorso.

Questo il link diretto al bando di concorso.