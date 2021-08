Nuova area fitness in località Riva Trigoso a Sestri Levante

Sestri Levante. Anche Riva Trigoso ha la sua area fitness, per gli appassionati dell’allenamento all’aria aperta. È stata completata in questi giorni l’installazione della nuova struttura in acciaio dedicata allo street workout, lo sport che sposta la palestra in tutta la città.

La nuova struttura permetterà agli sportivi di eseguire esercizi di diversa natura per un allenamento completo di tutto il corpo in tutta sicurezza, grazie alla presenza di un pavimento antitrauma in gomma sottostante l’impianto.

L’installazione va quindi ad aggiungersi alle due già esistenti in zona S. Anna, sovrastante il parcheggio interrato, e al parco Mandela. Si aggiunge così un nuovo tassello al programma di riqualificazione e miglioramento delle aree di gioco e svago della nostra città, che offrono la possibilità di fare sport nel rispetto dell’arredo urbano.