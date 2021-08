Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla ex e va sotto casa a minacciarla: 33enne arrestato

Genova. Era già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa famigliare e al divieto d’avvicinamento alla ex fidanzata, a seguito di violenza domestica. Ed erano stati i poliziotti del commissariato di Cornigliano a chiederlo, ma la misura non si è dimostrata sufficiente per un 33enne genovese.

L’uomo infatti ha continuato ad avere un comportamento vessatorio e minaccioso nel confronti della ragazza e lo scorso 16 agosto si è presentato sotto l’abitazione della giovane, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

I poliziotti hanno ottenuto quindi un aggravamento della misura e il 33enne e’ stato messo agli arresti domiciliari.