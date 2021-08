“Non fate finta di niente”, lo striscione contro l’accordo Stato-Autostrade rimosso dal Comune

Genova. Era comparso nella notte, in via Porro, di fronte all’area che sabato prossimo ospiterà la commemorazione ufficiale della strage del Morandi, ma è stato rimosso dopo poche ore da parte dei tecnici del Comune di Genova. Parliamo dello striscione con scritto “Non fare finta di niente“, che rilanciava le critiche e le contestazioni sull’accordo tra Stato e Autostrade che ha portato all’acquisto del concessionario da parte delle cordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti.

A portare lo striscione sotto il nuovo ponte i militanti de ‘L’alternativa c’è’, guidati dal senatore Mattia Crucioli: “Una così solerte rimozione – sottolinea a Genova24 – la dice lunga sulla posizione degli enti locali, comune e regione, sulla questione. Considero questa cosa molto grave per uno stato democratico. Noi riteniamo, e non solo noi, che dare 9 miliardi di euro per riprendersi le autostrade, con tutte le evidenze che sono emerse sulle manutenzioni e le diverse responsabilità, sia un errore. Per questo ‘non si può fare finta di nulla”.

Una protesta, iniziata nei mesi scorsi e portata avanti sia in piazza che sui canali social, che non si fermerà: “Noi ci saremo il 14, io ci sarò, e porteremo nuovamente sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei ministri, il nostro messaggio. Spero che si consentito ai cittadini di partecipare a questa manifestazione, altrimenti il nostro striscione sarà riposizionato nel primo posto utile, davanti a tutti”.