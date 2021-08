No Vax, Bagnasco (FI): “Aggressioni inaccettabili, soprattutto dopo 130mila morti”

“Le aggressioni sono sempre inaccettabili, soprattutto quelle a danno di giornalisti, operatori sanitari, medici, amministratori locali, politici e di tutti coloro che sono impegnati in prima linea ma, ancora di più, se queste avvengono a causa dei no vax, dopo che il nostro Paese ha pianto 130mila morti per COVID-19” – così si è espresso l’onorevole Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.

E continua: “L’aumento dei casi di odio, alle cronache in questi giorni, sono infatti un dato a dir poco allarmante che, non solo rischia di creare disinformazione e rallentare la campagna vaccinale, ma anche di demarcare una linea netta nell’opinione pubblica italiana”.

Infine Bagnasco conclude: “Solidarietà pertanto a coloro che sono stati aggrediti, con la determinazione che questo non si ripeta e che i fatti accaduti restino casi isolati da dimenticare al più presto”