No green pass ancora in piazza a Genova: è il quinto sabato di fila

Genova. Ormai è un appuntamento fisso, quasi istituzionalizzato, quello della manifestazione no green pass e non solo a Genova.

Oggi i cittadini contrari alla certificazione verde e ai vaccini erano forse un po’ meno, circa 300, ma hanno comunque sfilato in corteo per le vie del centro con un percorso speculare a quello di sabato scorso: da piazza De Ferrari a via San Lorenzo, piazza Caricamento, via delle Fontane per risalire attraverso via Garibaldi.

Dopo le prime manifestazioni non comunicati alla Questura e il blocco della sopralevata anche i ‘no green pass’ i cui cortei sono guidati da un gruppo di studenti hanno scelto di ‘regolarizzare’ la protesta. “Ricordatevi che non è una guerra tra vaccinati e non vaccinati – ha detto uno studente al megafono – ma contro questo Stato che ha affossato la democrazia”.