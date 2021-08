Genova. Il vicesindaco Massimo Nicolò, su proposta dell’assessore all’ambiente Matteo Campora, in base ai campionamenti eseguiti da Arpal ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nel seguente tratto di litorale:

Spiaggia di via Murcarolo, dal lato Ovest del civico 5 di via Murcarolo al lato Ovest del civico 17 di via Murcarolo.

Ricordiamo anche che in questi giorni il mare è mosso o molto mosso e fare il bagno comporta rischi per l’incolumità.