Di Capua, effettuati gli esami diagnostici per stabilire la causa della morte improvvisa

Chiavari. E’ stato effettuato questa mattina tra le 11.30 e le 13 il riscontro diagnostico, una sorta di autopsia, sulla salma di Marco Di Capua, il sindaco di Chiavari morto ieri a 50 anni per un malore improvviso.

Lo annuncia in una nota ufficiale la direzione della Asl 4 del Tigullio, informando che “l’equipe anatomopatologica ha effettuato vari prelievi di organi e tessuti per la definizione della causa di morte, che sarà possibile dopo la conclusione delle processazioni dei campioni”.

Intanto apre alle 17 di oggi, martedì 24, la camera ardente allestita nell’atrio del palazzo comunale, in piazza di Nostra Signora dell’Orto. Resterà aperta per tutta la notte e per la giornata di domani. Il rosario sarà recitato alle 19 di domani, mercoledì 25, in piazza dell’Orto, davanti al Comune. Il funerale, invece, è fissato per giovedì, alle 10.30, in cattedrale a Chiavari.

Il Comune di Chiavari ha proclamato il lutto cittadino e negli edifici pubblici è stata esposta la bandiera a mezz’asta. Gli uffici pubblici saranno chiusi al pubblico fino alla conclusione dei funerali.