Morta Simona Granara, era una delle anime dei comitati di Multedo

Genova. Era una persona energica e attiva, amava la sua vita, la sua famiglia e il suo quartiere – Multedo – per il quale lottava ogni volta che si presentava il bisogno. Avrebbe voluto, sicuramente, vederlo liberato dai depositi chimici ma il destino l’ha strappata alla vita troppo presto.

Si è spenta ieri Simona Granara, esponente dell’associazione Comitato di Quartiere di Multedo, di cui era componente del direttivo. A darne notizia il marito, Fabio, con uno struggente post sui social network.

“Ho pensato e ripensato se fosse giusto o meno scrivere e mettere in piazza questo momento e questo dolore. Penso che sia il modo più rapido per consentire a chi ne avesse voglia e desiderio di dare un ultimo saluto a Simona. Ieri sera dopo aver lottato come una leonessa si è spenta in casa, per me era prima un’amica, una compagna, una moglie ed una mamma eccezionale”.

Simona Granara lascia, insieme al Marito, anche un figlio adolescente, Filippo. I funerali si terranno martedì 31 agosto alle 10 nella chiesa Parrocchia di Santa Maria e dei Santi Nazario e Celso in via Monte Oliveto 3 a Multedo.