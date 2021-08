Molassana, al via gli open days

Genova. Gli open days del Molassana sono presentati da Oscar Vaccaro, responsabile della scuola calcio.

“È tempo di tornare in campo al Molassana. Si riparte il 27 agosto con i primi open days del settore giovanile e della scuola calcio. Potrete vivere un’esperienza unica, grazie all’importante sinergia, che troverete all’interno della Società più antica della Valbisagno. Vi aspettano istruttori qualificati UEFA B-C, l’invito è aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni . I genitori avranno modo di ricevere tutte le informazioni desiderate e conoscere le novità che interesseranno la prossima stagione. Per partecipare è necessario confermare la propria adesione al primo giorno degli open days portando un’ autocertificazione Covid-19 e certificato medico sportivo in corso di validità. Vi aspettiamo per una ripartenza a tutto gas”.