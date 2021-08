Michele Sbravati si aggiudica il Premio Maestrelli 2021

Genova. Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa, ha vinto il prestigioso Premio Maestrelli, edizione 2021.

La ‘cantera’ rossoblu ha vinto lo scudetto Under 18 e ha giocato la finalissima con gli Under 17, due risultati straordinari, ottenuti grazie al grande lavoro di Sbravati e di tutti i suoi collaboratori, a dimostrazione che anche in Liguria possono crescere ed essere valorizzati giocatori di ottimo livello.

Sbravati verrà premiato lunedì 23 agosto, allo stadio ‘Stirpe’ di Frosinone.