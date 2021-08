Genova. La coda di una perturbazione determina nuvolosità sparsa sulla nostra regione nel fine settimana, ma con basso rischio di pioggia. Bel tempo da lunedì. Ecco, nel dettaglio, le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 7 agosto, al mattino nubi basse maggiormente concentrate sul settore centro-orientale, cielo poco nuvoloso o velato sul resto della regione. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio passaggio di nubi più consistenti da ovest verso est con qualche goccia o breve piovasco sotto gli addensamenti più compatti. Generale attenuazione della nuvolosità in serata anche se permarranno nubi basse sul settore centrale senza piogge. Venti moderati da sud-est, forti di marino sui versanti padani appenninici nel pomeriggio. Mare mosso. Temperature stazionarie le minime, in leggero calo le massime: saranno comprese sulla costa tra 19 e 26 gradi, nell’interno tra 13 e 24.

Domani, domenica 8 agosto, nubi basse tra il Savonese di Levante, il Genovese e il Tigullio occidentale al mattino, in via di attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio bello ovunque a parte residue nubi basse sul settore centrale in via di dissolvimento.

Nella giornata di lunedì 9 agosto avremo alcune nubi basse al mattino sul settore centrale in attenuazione, bel tempo ovunque per il resto della giornata, ventilazione moderata da sud, temperature in nuovo aumento.