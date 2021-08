Genova. Negli ultimi due giorni del mese di agosto correnti fresche nord-occidentali determineranno tempo variabile e a tratti instabile sulla nostra regione. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 30 agosto, al mattino formazione di rovesci anche a carattere temporalesco davanti al settore costiero centro-orientale, fenomeni che potrebbero interessare il centro-levante nel corso della mattinata. Cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sull’imperiese. Nel pomeriggio alternanza tra sole ed annuvolamenti anche compatti sull’intera regione, non si escludono dei rovesci sparsi specie nelle zone interne. Venti: al mattino deboli o moderati da nord sul centro-ponente, dai quadranti meridionali altrove. Dal pomeriggio ventilazione debole o moderata da sud ovunque. Mari: generalmente poco mosso. Temperature minime in aumento nelle zone interne, massime stazionarie o in lieve calo ovunque: saranno comprese sulla costa tra 17 e 26 gradi, nell’interno tra 6 e 24.

Domani, martedì 31 agosto, al mattino nubi sparse alternate a schiarite sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci sparsi nelle zone interne, tempo generalmente asciutto lungo la costa con alternanza tra sole e nubi.

Mercoledì 1 settembre avremo una giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato sull’intera regione. Temperature in lieve aumento. Ventilazione debole da nord al mattino, poi debole dai quadranti meridionali. Mare quasi calmo o poco mosso.