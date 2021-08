Liguria. Cielo prevalentemente sereno sulla Liguria. Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, nel pomeriggio soleggiato ovunque a parte qualche nube su Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto, sempre senza fenomeni. In serata infittimento delle nubi basse sul settore centro-orientale della costa, invariato altrove.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud-est con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature in calo le minime ovunque tra 18 e 21° C sulla costa, tra 10 e 16° C nell’interno. Stazionarie le massime nell’interno (24-26° C), in lieve calo invece sotto costa (tra 26 e 29°C).

Domani tempo instabile su tutta la regione con temporali più probabili nelle aree interne, ma in locale sconfinamento lungo le coste nell’arco della giornata e temperature in ulteriore lieve calo.

Sabato ancora generale instabilità con temperature gradevoli e vento in rinforzo dai quadranti settentrionali.