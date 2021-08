Liguria. Anche oggi giornata tipicamente estiva, dal punto di vista meteorologico: soleggiato ovunque prevede il Limet, l’associazione ligure di meteorologia.

I venti saranno moderati da Nord al mattino, brezze di mare, invece, nel pomeriggio. Tutto ciò non provocherà l’aumento del moto ondoso, con il mare che resta calmo o quasi calmo.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra 19 e 23°C e tra 10 e 17° C nell’interno, ma in leggero aumento le massime: sulla costa tra 28 e 32° C e nell’interno tra 27 e 34°C.

Domani è annunciato possibile disagio da caldo in un quadro non dissimile da oggi. La tendenza per venerdì prevede un aumento termico ulteriore.