Genova. L’alta pressione africana tenderà ad indebolirsi a partire da lunedì 16 agosto, consentendo addensamenti ed un calo delle temperature. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 15 agosto. Avvisi: Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua. Cielo e Fenomeni: Soleggiato ovunque se si eccettua qualche nube bassa sul Genovesato in serata. Venti: Da deboli a moderati da sud, con rinforzi pomeridiani sui versanti padani appenninici. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In lieve ed ulteriore aumento nelle aree interne, stazionarie in costa. Costa: min +23/28°C, max +32/35°C. Interno: min +15/21°C, max +33/37°C

Lunedì 16 agosto. Nubi sparse in genere di tipo basso su quasi tutta la regione. Più sole su Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale. Venti: Moderati da sud con rinforzi in Appennino nel pomeriggio. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In diminuzione.

Martedì 17 agosto. Nubi irregolari su tutta la regione con rischio di qualche rovescio o temporale nelle aree interne. Temperature in calo.