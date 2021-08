Genova. Una rapida perturbazione interesserà la Liguria soprattutto nella prima parte della giornata di oggi, poi nei giorni successivi tempo variabile con qualche nota instabile. Ricordiamo che fino alle 15 è in vigore l’allerta gialla per temporali su gran parte della regione. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Domenica 1 agosto. Avvisi: Tra la notte ed il mattino possibili temporali localmente intensi. Venti fino a forti di libeccio, in serata mare fino ad agitato al largo e sul levante. Cielo e Fenomeni: tra la notte e le prime ore del mattino formazione di rovesci e temporali sparsi sull’intero territorio regionale, potranno risultare più organizzati ed intensi tra il Voltrese ed il Tigullio. Già nella prima mattinata rapido esaurimento delle precipitazioni a ponente con schiarite anche ampie, con il passare delle ore fenomeni in graduale attenuazione anche altrove. Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci o temporali nelle zone interne del levante e sui versanti padani occidentali; cieli irregolarmente nuvolosi alternati a schiarite anche ampie altrove. Venti: al mattino moderati dai quadranti meridionali ai lati della regione, variabili sul settore centrale. Nel pomeriggio moderati o forti da sud-ovest con rinforzi fino a burrasca in mare aperto. Mari: da mosso a molto mosso sotto-costa, fino ad agitato al largo ed in serata anche a levante. Temperature: in calo. Costa: min +16/22°C, max +23/28°C. Interno: min +8/18°C, max +20/27°C

Lunedì 2 agosto. Per l’intera giornata nuvolosità irregolare ovunque, potrà risultare più compatta nelle zone interne dove non si esclude qualche rovescio o temporale sparso. Venti: moderati dai quadranti meridionali. Mari: da molto mosso a mosso sotto-costa, sempre molto mosso al largo. Temperature: stazionarie.