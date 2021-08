Genova. Alta pressione africana ben salda sul Mediterraneo e sull’Italia. In Liguria tempo soleggiato e molto caldo a parte il passaggio di qualche annuvolamento in prevalenza medio-alto senza conseguenze. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Giovedì 12 agosto. Avvisi: Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Cielo e Fenomeni: Soleggiato ovunque al mattino. Nel pomeriggio transito di nubi medio-alte con qualche sporadico rovescio sulle Alpi Liguri. Altrove il sole si vedrà come dietro un vetro smerigliato in un contesto di cielo lattiginoso. Venti: Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio. Mari: Calmo o quasi calmo. Temperature: In lieve ed ulteriore aumento. Costa: min +21/25°C, max +31/34°C. Interno: min +12/19°C, max +29/34°C

Venerdì 13 agosto. Avvisi: Disagio da caldo. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Cielo e Fenomeni: Al mattino passaggio di nubi medio-alte in un contesto di cielo biancastro. Nel pomeriggio soleggiato ovunque. Venti: Deboli a regime di brezza. Mari: generalmente calmo. Temperature: Stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Sabato 14 agosto. Avvisi: Disagio da caldo. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata. Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata ovunque. Ulteriore lieve aumento del disagio da caldo.