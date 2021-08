Genova. Una massa d’aria fresca proveniente dall’Atlantico continua a scorrere sopra il nord Italia portando instabilità a tratti anche sulla nostra regione. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Martedì 3 agosto. Avvisi: mare mosso o a tratti molto mosso per onda da sud-ovest. Cielo e Fenomeni: già dalle prime ore del mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto nel tratto compreso tra il savonese e il Tigullio. Maggiori aperture altrove. Nel corso della mattinata non sono da escludere dei rovesci, più probabili sul Levante. Nel pomeriggio cielo velato o parzialmente nuvoloso un po’ ovunque. Possibili acquazzoni sulle Alpi Liguri. In serata cielo generalmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo. Venti: prevalenti dai quadranti orientali, maggiormente sostenuti sul Tigullio. Mari: mosso o a tratti molto mosso per onda da sud-ovest. Temperature: stazionarie. Costa: min +19/23°C, max +24/28°C. Interno: min +11/17°C, max +21/27°C.

Mercoledì 4 agosto. Avvisi: Dalla tarda serata libeccio in forte aumento con mareggiata annessa. Cielo e Fenomeni: parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione al mattino. Nel corso del pomeriggio aumento della possibilità di pioggia, più probabile sul centro-levante (previsione ancora incerta). Venti: tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente mosso. Temperature: stazionarie.

Giovedì 5 agosto. Nella notte e nelle prime ore del mattino sono attesi i fenomeni maggiormente significativi, con possibili temporali. Migliora nel corso della mattinata (previsione ancora incerta).