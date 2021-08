Genova. Mattinata nel complesso soleggiata a parte qualche velatura e locali nubi basse in mare aperto, in estensione al litorale tra Savona e Genova attorno al mezzogiorno. Nel corso della giornata nubi basse non serrate interesseranno segnatamente la costa savonese, genovese e il Tigullio occidentale. Bel tempo o cielo velato sul resto della regione.

Ancora alta pressione e bel tempo sull’Italia e sulla Liguria. Da lunedi 23 agosto correnti instabili da nord-est determineranno un calo delle temperature e qualche temporale.

Venti: Moderati da sud con rinforzi nel pomeriggio sui versanti padani (MARINO) Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min +20/24°C, max +26/29°C

Interno: min +11/19°C, max +24/30°C