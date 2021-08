Liguria. Ancora meteo variabile sulla Liguria a causa delle correnti umide oceaniche. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, oggi al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Non vengono esclusi locali piovaschi, più probabili nell’area dello spezzino. Sull’imperiese le maggiori schiarite. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità si concentrerà maggiormente tra il genovese e il savonese, mentre altrove sono previste ampie schiarite.

Particolare attenzione al vento e al mare: il Libeccio al largo determina ancora mare molto mosso. Chi è alla spiaggia faccia parecchia attenzione. Tra Genova e il Tigullio l’orientamento è da Scirocco moderato. Più deboli e variabili i venti altrove.

Temperature in leggero aumento le minime sulla costa tra 19 e 22° C, nell’interno tra 13 e 18° C. Massime sulla costa tra 24 e 28° C, nell’interno tra 21 e 26° C.

Il fine settimana si preannuncia non propriamente estivo: domani nuvolosità variabile tra genovese e savonese, dove non si escludono anche locali piovaschi. Altrove cielo poco nuvoloso. Venti: al mattino deboli e variabili, nel corso del pomeriggio si fanno più moderati da Sud-Est. Mare poco mosso o al più mosso. Temperature pressochè stazionarie.

Domenica al mattino molte nubi su tutta la regione con qualche debole pioggia tra savonese e genovese. Dal pomeriggio inizieranno ad avanzare le schiarite. Venti da Sud-Est tesi al mattino, più moderati nel pomeriggio. Temperature invariate.