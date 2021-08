Genova. Alcune correnti di origine oceanica continuano a interessare le nostre zone portando tempo variabile. Non mancheranno piogge e rovesci, più probabili nelle zone interne. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 2 agosto, al mattino tempo variabile su tutta la regione, tempo più soleggiato sul savonese di ponente e sull’imperiese. Nel pomeriggio possibili temporali sulle Alpi Liguri in locale estensione alla Val Bormida occidentale. Qualche locale rovescio sarà possibile anche sull’Appennino di levante. Tempo più soleggiato lungo le coste sempre in un contesto variabile. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque. Venti deboli da nord-est sul ponente, moderato da sud-est sul levante. Rinforzi fino a burrasca di libeccio al largo. Durante la giornata diventano meridionali ovunque con intensità fino a moderata. Mare da mosso a molto mosso sotto-costa, fino ad agitato al largo e sul levante. Moto ondoso in graduale calo dal pomeriggio. Temperature stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 16 e 28 gradi, nell’interno tra 10 e 27.

Domani, martedì 3 agosto, ancora un po’ di variabilità sull’intera regione con lunghi momenti soleggiati lungo le coste. Locali fenomeni piovosi nelle zone interne del ponente nel pomeriggio.

Quella di mercoledì 4 agosto sarà ancora una giornata molto instabile con possibili fenomeni anche a sfondo temporalesco alternati a momenti di pausa con schiarite. Temperature, in lieve calo nelle massime.